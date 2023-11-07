Прокуратура проверит сброс сточных вод в ручей, впадающий в реку Которосль

Прокуратура Кировского района Ярославля организовала проверку по информации о сбросе сточных вод в ручей, впадающий в Которосль на территории Кармановского поселка в Ярославле. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

Депутат ярославской облдумы Михаил Писарец сообщал, что в поселке Кармановский образовалось место разлива фекальной канализации. В министерстве природопользования «Ъ-Ярославль» сообщили, что на место выезжали специалисты министерства и ГБУ ЯО «Центр охраны окружающей среды».

«Установлен источник поступления сточных вод: произошел прорыв на напорном канализационном коллекторе. Отобраны пробы воды в ручье Кармановский. Коллектор находится в ведении администрации Ярославского района»,— уточнили в министерстве.

На месте также побывал прокурор Кировского района Ярославля Николай Моисеев. После чего была организована проверка, в ходе которой ведомство даст оценку исполнению требований законодательства об охране окружающей среды.

«В настоящее время специалистами взяты пробы воды для определения причиненного ущерба. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования»,— добавили в пресс-службе областной прокуратуры.

Алла Чижова