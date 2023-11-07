Опосредованные контакты второго рода

На прошлой неделе в Самарканде состоялась сессия Веронского экономического форума — традиционной площадки для бизнес-диалога России и стран ЕС. Ассоциация «Познавая Евразию», проводящая форум, уже второй год осваивает граничащие с РФ страны в этом качестве, и роль Узбекистана в будущей конфигурации является особенной, поскольку собственные интересы и возможности страны не позволяют считать ее в каком-либо смысле «транзитной».

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Сессия Веронского экономического форума в прошлом году впервые проводилась за пределами Италии — бизнес-форум прошел в Баку. Но ассоциация «Познавая Евразию» на этот раз переместила ее еще дальше на восток — 3–4 ноября сессия проходила в Самарканде, втором по величине городе Узбекистана. Специализация форума не изменилась — несмотря на то что он проводится в условиях санкций ЕС в отношении многих участников из РФ, это по-прежнему площадка для обсуждения на стыке политики и бизнеса взаимоотношений ЕС и России. Впрочем, и в случае с Азербайджаном, и в случае с Узбекистаном наличие «третьей стороны» существенно меняет акценты — для стран евразийского континента роль транзитера малоинтересна, поэтому сетевое бизнес-взаимодействие в данном случае являлось главной темой форума. Статус форума остается очень высоким: его приветствовали президенты РФ и Узбекистана.

Открывая форум, глава ассоциации «Познавая Евразию» Антонио Фаллико констатировал — бизнес-подходы к решению проблем, связанных с геополитическими проблемами, не только не уходят на второй план в связи с фрагментацией мировой экономики и переходу к геополитике «границ и барьеров», но и усиливают потребности именно в предпринимательских принципах взаимодействия. «Этот путь в большей степени учитывает реальные потребности народов, стремящихся строить, а не разрушать, находить новые решения в мире, переживающем глубокие изменения, в крайне непредсказуемом мире»,— заявил он. Впрочем, именно в связи с этим геополитические темы в публичной части форума во многом преобладали: так, глава российской делегации вице-премьер Алексей Оверчук в своем эмоциональном выступлении назвал отказ ЕС от «главного конкурентного преимущества — надежного доступа к российским энергоносителей» «самой большой загадкой XXI века» и шагом на пути к европейской деиндустриализации. Впрочем, для итальянских и французских предпринимателей, принимавших участие в форуме, темы геополитики были не так важны. Несмотря на интерес к России, сессия в Самарканде была важна в первую очередь для того, чтобы понять, как Узбекистан, широко представленный на площадке и чиновниками, и компаниями, может встроиться в своем развитии в новую долгосрочную экономическую реальность Евразии, в которой РФ и ЕС в любом случае останутся важнейшими игроками. И поскольку эти интересы часто реализуются в проектах в Узбекистане, собственные планы страны являлись приоритетом обсуждений.

В отсутствие главы «Роснефти» Игоря Сечина (делегация компании была на форуме традиционно активной, сам господин Сечин сообщил, что планирует приехать в Узбекистан позже, до конца 2023 года) «нефтегазовая» составляющая Веронского экономического форума почти полностью была представлена НОВАТЭКом и его главой Леонидом Михельсоном. Он подробно докладывал о перспективах развития рынка СПГ, где РФ активно замещает им трубопроводный газ, и объявил только что введенные санкции США в отношении проекта компании «Арктик СПГ 2» «оценкой нашего профессионализма».

Но и в роли «нейтральной территории» Самарканду в любом случае пришлось выступить хотя бы символически. Сессия Веронского форума началась сразу после окончания визита в город президента Франции Эмманюэля Макрона. Но плотность мероприятий с участием представителей РФ и ЕС в Узбекистане в последний год высока, и не встречаться где-то посредине Шелкового пути для них, в сущности, уже невозможно.

Дмитрий Бутрин, Самарканд