Бастрыкин поручил завести уголовное дело по избиению свердловчанина за вызов ГАИ

Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения свердловчанина за вызов ГАИ на трассе под Алапаевском. Как сообщила пресс-служба ведомства, доклад должен будет представить и. о. руководителя свердловского СУ СКР Анатолий Надбитов.

Ранее, по словам пострадавшего водителя, он ехал со стороны Екатеринбурга в село Комарово, когда перед ним появился трактор без габаритных огней. Автомобилист, как он утверждает, начал уходить от столкновения, а тракторист сильнее нажал на газ и въехал в бок машины.

«Я вызвал ГАИ, а через 15 минут приехали приезжие и начали избивать меня. При этом угрожали мне из-за того, что я вызвал гаишников. Захотели, чтобы я сгорел»,— сказал пострадавший на видео, опубликованном в telegram-канале «Русская Община ZOV».

Мужчина заявил, что «дело не сдвигается ни по ДТП, ни по побоям». «Один из нападавших еще и написывает в Whatsapp и звонит все время»,— добавил пострадавший.

По данному инциденту СУ СКР по Свердловской области проводит процессуальную проверку. Ход и результаты расследования уголовного дела будут поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Виталий Красиков

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте