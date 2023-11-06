Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, как Константин Чайкин создал уникальные часы для аукциона, который перенесли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мануфактура «Константин Чайкин» Фото: Мануфактура «Константин Чайкин»

Об аукционе Only Watch я в «Стиле» не раз рассказывала. И о часах этого года мы тоже успели поговорить. Но, к сожалению, в конце октября было объявлено о переносе благотворительного аукциона, который должен был быть юбилейным,10-м по счету, на 2024 год. «Из-за неожиданного поворота событий», — как написали в своем заявлении организаторы. «Из-за вопросов о том, как были израсходованы около $100 млн., собранных организацией, курирующей благотворительную деятельность», — чуть более конкретно формулируют журналисты.

Мануфактура «Константин Чайкин» принимала участие в аукционах с 2017 года. В 2023 году для Only Watch были созданы часы Konstantin Chaykin Stargazer («Звездочет»), ставшие самыми сложными наручными часами в истории мануфактуры «Константин Чайкин».

Я обратилась к Константину за комментарием о том, что он думает о переносе и какая судьба ждет часы. Как рассказал мне Константин, сейчас будущее аукциона туманно. Даже если организаторы и проведут его в 2024 году, не ясна ни реакция брендов — а часть из них уже заявила об уходе с Only Watch — ни реакция коллекционеров. «Часы — это эмоциональная покупка», — говорит Константин. Коллекционеры смотрели новинки, готовились купить их в ноябре. Захотят ли они сделать это через несколько месяцев, большой вопрос.

Сам же Константин планирует теперь показать «Звездочет» на ноябрьской Dubai Watch Week, в которой участвует его бренд. Возвращать ли часы на Only Watch, даже если он состоится в 2024 году? Продавать ли часы вообще? Ведь два года они делались для благотворительного проекта и ради репутации, а не заработка. Возможно, говорит Константин, часы могут вообще остаться в музее бренда.