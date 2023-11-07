За коротким рублем

Октябрь стал успешным месяцем для индустрии коллективных инвестиций — чистый приток средств в розничные ПИФы превысил 36 млрд руб., что вдвое выше результата сентября и третий месячный результат за всю историю. Больше всего средств граждане принесли в фонды денежного рынка, работающие с короткими финансовыми инструментами. В ближайшие месяцы, по мнению экспертов, привлекательность таких фондов сохранится: фондам акций не хватает стабильности и высоких дивидендов, облигациям — снижения уровня инфляционных ожиданий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В октябре граждане решили, что деньги лучше всего хранить на денежном рынке

Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ В октябре граждане решили, что деньги лучше всего хранить на денежном рынке

Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

В минувшем месяце инвесторы заметно увеличили активность на рынке коллективных инвестиций. По оценке “Ъ”, основанной на данных Investfunds, чистый приток средств во все розничные фонды (открытые и биржевые ПИФы) превысил 36 млрд руб. Этот результат более чем вдвое выше показателя сентября (16,7 млрд руб.) и третий месячный результат в истории отрасли вообще. Больше граждане приносили в ПИФы только в декабре 2020 года и феврале 2021-го — 40,5 млрд и 38,3 млрд руб. соответственно. В этом году октябрь стал восьмым подряд месяцем с положительным результатом, за этот период в розничные фонды пришло свыше 107 млрд руб.

Основными бенефициарами привлечений остаются фонды денежного рынка (инвестирующие средства пайщиков, как правило, в долговые бумаги, например ОФЗ, на короткие сроки, с использованием механизма обратного выкупа, или репо). Чистый приток в такие фонды составил почти 39 млрд руб., что на 72,5% выше, чем в сентябре.

Одновременно с этим усилились оттоки из более рисковых фондов акций — с 1,4 млрд до 2,5 млрд руб. Фонды смешанных инвестиций потеряли за месяц 2,8 млрд руб. против 1,1 млрд привлечений в сентябре.

На фоне цикла ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ фонды денежного рынка уже не первый месяц рассматриваются инвесторами как «тихая гавань», куда перекладываются средства из других активов. «Инструменты денежного рынка, а вместе с ними и фонды, которые в них инвестируют, позволяют получить доходность на уровне или несколько выше текущих ставок по депозитам, но главное, что это более гибкий инструмент, так как из него можно выйти в любой момент без потери накопленного дохода»,— отмечает гендиректор УК «Первая» Андрей Бершадский.

В фонды облигаций частные инвесторы тоже вложили больше, чем забрали,— впервые с июня. По итогам октября чистые привлечения во все фонды данного типа составили 842 млн руб., максимальный положительный результат в этом году, но почти в шесть с половиной раз ниже оттока сентября. Основное привлечение шло в фонды валютных облигаций, еврооблигаций, замещающих и юаневых облигаций (чистое привлечение — свыше 8 млрд руб.). Такие инвестиции, по словам директора департамента управления активами УК «Альфа-Капитал» Виктора Барка, привлекают экспозицией на иностранную валюту через инвестиции в облигации российских эмитентов, которые торгуются на Московской бирже. «Вложения не имеют инфраструктурных рисков классических еврооблигаций, защищают инвесторов от ослабления рубля и дают интересную доходность в 7,4% в иностранной валюте при дюрации в 4,7 года (данные на 31 октября)»,— отмечает господин Барк.

Традиционной конкуренции с банковскими вкладами участники рынка коллективных инвестиций в настоящий момент не опасаются. Косвенно на возможный подъем доходности депозитов указывает прогнозный коридор ЦБ по ключевой ставке 15–15,2% до конца года. «Повышение ставок способно замедлить приток средств в ПИФы, но мы не думаем, что последние изменения в ставках сильно повлияют на приток в фонды до конца года»,— отмечает директор по инвестициям ООО «УК "Эра инвестиций"» Иван Лавриненко. Дело в том, что если период высокой ключевой ставки окажется длительным, то фонды денежного рынка, доходность которых зависит от нее непосредственнее, чем доходность депозитов, сохранят свою привлекательность.

Интерес к фондам акций могут поддержать дивиденды крупных российских компаний, в первую очередь нефтегазовых. Еще один драйвер — новости о продолжении редомициляций. В начале ноября стало известно, что HeadHunter объявил инвесторам о планах перерегистрации компании в России. Андрей Бершадский до конца 2024 года видит перспективы роста рынка акций на 30%. «Из них 20% даст рост цены акций, а 10% — дивидендная доходность»,— отмечает он.

А вот стабильный интерес к фондам рублевых облигаций появится только после разворота цикла повышения ключевой ставки или сигналов ЦБ об этом. «По мере замедления инфляции и снижения инфляционных ожиданий более интересными будут становиться облигационные фонды, и, вероятно, часть пайщиков фондов денежного рынка перейдет в эти инструменты»,— прогнозирует Виктор Барк.

Виталий Гайдаев