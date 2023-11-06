Фармкомпания BioNTech вернулась к прибыли по итогам квартала

Германская фармацевтическая компания BioNTech представила финансовую отчетность за третий квартал, из которой следует, что производитель вновь вернулся к прибыльности.

По итогам третьего квартала чистая прибыль BioNTech достигла €160,6 млн против убытка в размере €190,4 млн во втором квартале. В пересчете на акцию прибыль компании составила €0,67, в то время как аналитики, опрошенные FactSet, ожидали получения компанией убытка в размере €0,59. На фоне этого акции компании на NASDAQ растут на 6,5%.

Выручка BioNTech при этом рухнула на 74% по сравнению с прошлым годом — с €3,46 млрд до €895,3 млн, что связано прежде всего с падением продаж вакцины от COVID-19, разработанной германской компанией совместно с американской Pfizer. Спрос на них существенно падает, так как мир постепенно выходит из состояния пандемии. И BioNTech снизила собственный прогноз по годовым продажам вакцин на 20% — с €5 млрд до €4 млрд.

Ранее Pfizer снизила свой годовой прогноз продаж сразу на $9 млрд из-за падения спроса на препарат для лечения COVID «Паксловид» и вакцину против COVID Cormirnaty, которые она разработала совместно с BioNTech. Компания Pfizer заявила, что общая сумма списания запасов продуктов, связанных с COVID, составит $5,5 млрд.

Кирилл Сарханянц