«Яндекс Погода»: 7 ноября в Черноземье будет преимущественно дождливо, до +12°
Во вторник, 7 ноября, в Черноземье ожидается преимущественно дождливая погода. Температура воздуха будет варьироваться от +10° до +12°. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».
Теплее всего традиционно будет в Белгородской области, где прогнозируется облачная погода при температуре +12°.
В Воронежской, Липецкой и Тамбовской областях ожидается дождь и температура от +10° до +11°.
В Курской и Орловской областях пройдет небольшой дождь, столбик термометра будет на отметке +10°.