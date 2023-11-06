«Яндекс Погода»: 7 ноября в Черноземье будет преимущественно дождливо, до +12°

Во вторник, 7 ноября, в Черноземье ожидается преимущественно дождливая погода. Температура воздуха будет варьироваться от +10° до +12°. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

Теплее всего традиционно будет в Белгородской области, где прогнозируется облачная погода при температуре +12°.

В Воронежской, Липецкой и Тамбовской областях ожидается дождь и температура от +10° до +11°.

В Курской и Орловской областях пройдет небольшой дождь, столбик термометра будет на отметке +10°.

Алина Морозова

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