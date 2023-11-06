«Смешарики» открывают вторую реальность

«Смешарики» станут игровым фильмом. А работать над сценарием будет писатель-фантаст Сергей Лукьяненко. Создатели популярного мультсериала запланировали премьеру картины с актерами на 2026 год. Приключенческая комедия получила название «Космическая экскурсия». Главными героями фильма станут Крош и Ежик. По сюжету друзья находят необычный прибор и с его помощью переносятся в компьютерную игру. В ней Крош и Ежик оказываются людьми — двумя мальчиками, которые находятся на терпящем бедствие космическом корабле. При этом реальный экипаж находится в анабиозном сне. Главные герои должны разобраться, что происходит, и спасти всех.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В фильме появятся и другие персонажи оригинальных «Смешариков», а характеры частично изменятся, рассказал “Ъ FM” писатель Сергей Лукьяненко:

«Аудитория остается семейной. Это не полностью игровой фильм, а сочетание кино и мультипликации. Такие приемы используются в кинематографе. Есть знаменитый фильм "Кто подставил Кролика Роджера? " и несколько подобных. Мы пошли другим путем, не соединяя жестко оба стиля, а соединяя сюжетно. Сохранятся и оригинальные характеры.

При этом добавится некая вторая реальная часть существования этих главных героев, более человеческая, причем мира будущего, достаточно симпатичного, в котором хочется жить. Если брать какие-то аналоги, я бы говорил о том мире, который создавал в своих книгах Кир Булычев. Аудитория — "6+". Верхней границы в аудитории, на мой взгляд, нет. Я тестировал, показывал фрагменты сценария и собственным детям, и людям более взрослым. Реакция у всех достаточно хорошая».

В 2023 году самым кассовым российским фильмом стал «Чебурашка». Он заработал более 6 млрд руб. в прокате. Авторы новой картины по вселенной «Смешариков» попробуют повторить этот успех, считает кинокритик Кирилл Горячок. Собеседник “Ъ FM” допускает, что лента будет востребована за рубежом:

«Анимационный персонаж, всем известный и любимый герой разных поколений, попадает в реальный мир с реальными актерами. Сейчас будет волна вот таких фильмов. "Смешарики" — значительный бренд, они много где интегрированы. Это заявка, конечно, на успех. Еще же интересно, что сценарий пишет Сергей Лукьяненко, писатель-фантаст. История про то, как герой попадает в компьютерную игру, что тоже коррелирует с некоторыми романами Лукьяненко.

Интересно посмотреть, как сталкиваются миры "Смешариков" и Лукьяненко. Нужно понять, как это все будет работать в графическом смысле, потому что все-таки в таких фильмах технологии очень важны. Вообще, "Смешарики" — любопытная вселенная, которой как-то удается совмещать взрослые темы, научные вопросы и при этом оставаться веселым детским мультфильмом.

"Смешарики" очень неплохо идут в Китае и вообще на азиатском рынке, так что это 100% задел на это сейчас строится. Нужно развивать этот бренд и на мировой рынок. Они довольно известны в разных частях мира».

В середине октября по вселенной Смешариков вышел мультфильм «Смешарики снимают кино». Возглавить чарт бокс-офиса ему не удалось. За первые три недели анимационная лента собрала меньше 120 млн руб.

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