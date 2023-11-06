ХК «Автомобилист» дома проиграл «Сибири» по буллитам

Хоккейный клуб «Автомобилист» уступил «Сибири» из Новосибирска в рамках восточной конференции КХЛ, проиграв свой 7 из 10 последних матчей. Встреча прошла в Екатеринбурге на КРК «Уралец» и закончилась со счетом 2:3 Б (2:0; 0:2; 0:0; 0:0).

«Автомобилист» забросил шайбу в первой же атаке: отскоком из-за ворот шайба оказалась у Алексея Бывальцева, который отправил ее в ворота. Через две минуты хозяева забили второй гол - в борьбе перед голкипером соперника отличился Андрей Обидин. Лишь к середине двадцатиминутки «Сибирь» начала полноценно владеть шайбой и проводить собственные атаки. За пять минут до конца периода екатеринбуржцы заработали большинство, когда Ефиму Гуркину из «Автомобилиста» пришлось задерживать клюшкой соперника, убегающего в контратаку один на один с вратарем. Обе игры 5 на 4 не закончились голами для обеих команд.

Второй период поменял расстановку сил, инициативой завладела «Сибирь». На 11 минуте оштрафовали Сергея Зборовского за задержку соперника. С численным преимуществом новосибирцы смогли отыграть одну шайбу: за три секунды до конца большинства забросил шайбу защитник гостей Артем Жуков. Через несколько минут Николай Прохоркин своим броском сравнял счет.

В третьем периоде «Автомобилист» постепенно перехватил владение шайбой. Также хозяева набрасывали на ворота соперника шайбы, но защитники сибирцев не позволяли забить и убегали в контратаки. На восьмой минуте малый штраф дали Алексею Макееву из уральской команды за задержку соперника клюшкой. Большинство сибирцы не реализовали. За минуту до конца матча Никита Шашков «Сибирь» сделал подножку Кертису Волку «Автомобилист». Тренерский штаб екатеринбуржцев тут же использовал 30-секундный тайм-аут. Но минуты «Автомобилисту» для гола не хватило и матч перешел в овертайм.

За полторы минуты до конца дополнительного времени удалили Стефана Да Косту — подножка. Взятый сразу после тайм-аут «Сибири» не помог забросить третью шайбу за оставшуюся минуту в большинстве.

В серии буллитов счет 0:1. Решающий бросок сделал Павел Гоголев из «Сибири».

Следующий матч ХК «Автомобилист» проведет 9 ноября против «Амура» в Хабаровске.

Александр Стародумов

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