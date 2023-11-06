В центре Екатеринбурга прохожий порвал плакат пикетчика в цветах флага Украины

В Екатеринбурге прохожий порвал плакат мужчины, который вышел на пикет в центре города. Как следует из видео, опубликованного телеграм-каналом «Свет Екатеринбург», на плакате был написан пацифистский лозунг на фоне украинского флага.

Мужчина вышел на пикет к памятнику Ленину на площади 1905 года. К нему подошел прохожий, которого возмутило, что лозунг на плакате написан на флаге Украины.

«Не под этим флагом», — несколько раз повторил прохожий, а после выхватил у активиста плакат и порвал его. Автор видео поддержал прохожего, сказав, что под флагами стоять нельзя, а на плакате нужно было оставить только фразу.

Телеграм-канал «Свет Екатеринбург» утверждает, что у прохожего на одежде была нашивка с символикой ЧВК «Вагнер». По данным телеграм-канала, полиции рядом не было, никого из участников перепалки не задержали.

Виталий Красиков

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