В Казани прошла акция в День Конституции Татарстана

В Казани 6 ноября активисты союза татарской молодежи «Азатлык» провели акцию в честь Дня Конституции Татарстана. Активисты на центральной улице Баумана раздали 5 тысяч татарских флажков и листовок с текстом ст.8 конституции республики, которая гласит о том, что татарский и русский языки являются равноправными в регионе.

«К сожалению, до сих пор данная норма основного закона республики спящая, государство в лице официальных органов Татарстана не спешит повсеместно ее внедрять. Именно поэтому, мы решили еще напомнить именно о 8-й статье конституции, где указано, что татарский и русский языки являются равноправными и применяются равноправно»,— рассказал «Ъ-Казань» лидер «Азатлыка» Наиль Набиуллин.

По его словам, подобные акции не требуют согласования. «Но ближе к концу акции к активистам подошли сотрудники полиции и потребовали предъявить разрешение»,— сказал господин Набиуллин. Он добавил, что никого задерживать не стали, но «проверили документы и записали адреса».

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"