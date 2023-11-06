В Петербурге задержали школьника, снимавшего издевательства для Telegram-канала

Полиция Санкт-Петербурга задержала администратора Telegram-канала «Как купить почку в Питере», в котором выкладывали видео с нападениями на подростков, стало известно «Фонтанке».

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти журналистам сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Задержанного школьника отпустили под подписку о невыезде.

Задержание прошло 5 ноября в квартире на улице Ярослава Гашека. Задержанный — учащийся 9-го класса средней школы. По информации издания, школьника подозревают в создании видео для Telegram-канала. В одном из таких видео, снятом в конце августа на детской площадке на Купчинской улице, два подростка избили 12-летнего мальчика и заставляли его на камеру говорить подготовленные ими слова. Затем смонтированное видео опубликовали в канале «Как купить почку в Питере».

По информации «Фонтанки», знакомый задержанного, который тоже участвовал в съемках, улетел к родственникам в Узбекистан. В съемках роликов для канала участвовали пятеро подростков в возрасте 14-15 лет, уроженцы Таджикистана и Узбекистана.

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