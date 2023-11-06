Актрису Волковского театра наградили орденом Дружбы
Актрису ярославского театра имени Федора Волкова, заслуженную артистку России Ирину Волкову (Сидорову) наградили орденом Дружбы. Соответствующий указ подписал президент России.
Ирина Волкова (Сидорова)
Фото: Волковский театр
Указ был подписан еще 25 августа 2023 года. «За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность наградить орденом Дружбы Волкову Ирину Сергеевну»,— говорится в указе.
В пресс-службе театра рассказали, что награждение актрисы состоялось 2 ноября на торжественной церемонии вручения жителям Ярославской области государственных и региональных наград.
«Коллектив Театра им.Федора Волкова гордится Ириной Сидоровой, горячо ее любит, сердечно поздравляет с заслуженной наградой и желает здоровья, счастья и новых творческих побед!»,— говорится в сообщении театра.
Ирина Волкова окончила Ярославский государственный театральный институт. С 1984 по 1990 годы была артисткой ярославского ТЮЗа. С 1990 года — артистка Волковского театра.