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Актрису Волковского театра наградили орденом Дружбы

Актрису ярославского театра имени Федора Волкова, заслуженную артистку России Ирину Волкову (Сидорову) наградили орденом Дружбы. Соответствующий указ подписал президент России.

Ирина Волкова (Сидорова)

Ирина Волкова (Сидорова)

Фото: Волковский театр

Ирина Волкова (Сидорова)

Фото: Волковский театр

Указ был подписан еще 25 августа 2023 года. «За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность наградить орденом Дружбы Волкову Ирину Сергеевну»,— говорится в указе.

В пресс-службе театра рассказали, что награждение актрисы состоялось 2 ноября на торжественной церемонии вручения жителям Ярославской области государственных и региональных наград.

«Коллектив Театра им.Федора Волкова гордится Ириной Сидоровой, горячо ее любит, сердечно поздравляет с заслуженной наградой и желает здоровья, счастья и новых творческих побед!»,— говорится в сообщении театра.

Ирина Волкова окончила Ярославский государственный театральный институт. С 1984 по 1990 годы была артисткой ярославского ТЮЗа. С 1990 года — артистка Волковского театра.

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