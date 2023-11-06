Актрису Волковского театра наградили орденом Дружбы

Актрису ярославского театра имени Федора Волкова, заслуженную артистку России Ирину Волкову (Сидорову) наградили орденом Дружбы. Соответствующий указ подписал президент России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ирина Волкова (Сидорова)

Фото: Волковский театр Ирина Волкова (Сидорова)

Фото: Волковский театр

Указ был подписан еще 25 августа 2023 года. «За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность наградить орденом Дружбы Волкову Ирину Сергеевну»,— говорится в указе.

В пресс-службе театра рассказали, что награждение актрисы состоялось 2 ноября на торжественной церемонии вручения жителям Ярославской области государственных и региональных наград.

«Коллектив Театра им.Федора Волкова гордится Ириной Сидоровой, горячо ее любит, сердечно поздравляет с заслуженной наградой и желает здоровья, счастья и новых творческих побед!»,— говорится в сообщении театра.