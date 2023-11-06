В ДТП со школьным автобусом в Чебаркульском районе погибли два человека

Сегодня днем в Чебаркульском районе на автодороге Черновское — Кундравы столкнулись автомобиль ВАЗ-21099 и школьный автобус ПАЗ. В результате аварии погибла водительница легковушки и ее семилетний пассажир, сообщают в ГУ МВД России по Челябинской области. В автобусе, где находились 18 детей и пятеро взрослых, никто не пострадал.

Установлено, что 32-летняя женщина, жительница села Кундравы, не справилась с управлением ВАЗом, ее занесло, машина выехала на встречную полосу и столкнулась с ПАЗом.

На месте работают три экипажа дорожно-патрульной службы, туда выехал начальник областной Госавтоинспекции Иван Путков.

Следственный комитет сообщил о возбуждении по факту ДТП уголовного дела, прокуратура проводит проверку.