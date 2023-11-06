В ДТП на ЕКАДе погибли двое человек

На Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороге (ЕКАД) произошло ДТП, в результате которого погибли двое человек. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, инцидент произошел около 3 часов ночи в Верх-Исетском районе, на 69 км ЕКАД.

По предварительным данным, 39-летний водитель автомобиля «Volkswagen Jetta» (имевший стаж вождения 9 лет), выбрал небезопасную скорость движения, потерял управление и наехал на дорожное бетонное ограждение.

От полученных травм водитель и 38-летний пассажир иномарки скончались до прибытия бригады медиков.

По факту ДТП полиция проводит расследование.

Виталий Красиков

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