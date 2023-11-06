Поставки молочной продукции из Удмуртии в Узбекистан и Китай выросли в 4 раза

Свыше 2,2 тыс. тонн молочной продукции было вывезено из Удмуртии в Узбекистан и Китай с начала 2023 года. Это в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора. В октябре сотрудники надзорного органа проконтролировали отправку из Глазовского и Сарапульского районов 465,4 тонны молочной продукции в Китай.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов Фото: Андрей Архипов

Вся молочная продукция (сухая молочная сыворотка, ультрапастеризованное молоко) была признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении и соответствует требованиям страны-импортера. Качество продукции подтверждено результатами лабораторных испытаний. По итогам досмотра и лабораторных заключений были оформлены ветеринарные сертификаты, разрешающие экспорт.

Почти в 3 раза увеличились поставки комбикормов из Удмуртии в Белоруссию, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Грузию. Всего вывезено 1,1 тыс. тонн, оформлено 42 фитосанитарных сертификата. В прошлом году из Удмуртии в эти страны было поставлено 453 тонны комбикормов. В октябре Россельхознадзор проконтролировал отправку 175 тонн в эти страны.