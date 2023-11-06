Промышленным предприятиям Петербурга выделят 150 млн рублей субсидий на науку

Губернатор Санкт-Петербурга подписал постановление городского правительства, согласно которому средним и промышленным предприятиям выделят субсидии в размере 150 млн руб. на проведение опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ, сообщили в администрации Петербурга.

Субсидии предоставляются предприятиям для возмещения 50% затрат, связанных с выполнением двух этапов работ: опытно-конструкторского и научно-исследовательского. Будут возмещены затраты, понесенные в период с 9 октября 2020 года по 9 октября 2023 года. Максимальный размер субсидии для одного предприятия составит 20 млн руб.

В пресс-службе отметили, что новая мера поддержки бизнеса должна простимулировать промпредприятия к выпуску инновационных разработок, востребованных в городском хозяйстве. После окончания научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ предприятие, получившее субсидию, должно будет передать образец продукции в подведомственные правительству организации для тестирования.

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