В Ярославской области на установку туристических указателей потратят 117 млн

В Ярославской области в следующем году установят 140 знаков туристической навигации, ведущих к объектам туристического показа, и еще четыре — на въездах в регион. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

По данным правительства, в 2024 году на эти цели планируется направить 117,4 млн руб. из областного бюджета. Знаки установят на федеральных, региональных, межмуниципальных и местных дорогах. По словам министра туризма Ольги Габуевой, установка навигационных конструкций привлечет в регион больше туристов.

«Они направляют людей к музеям, туристическим комплексам, что делает пребывание гостей в нашем регионе более комфортным и создает условия для увеличения посещаемости достопримечательностей, учреждений культуры и других объектов»,— пояснила госпожа Габуева.

Алла Чижова