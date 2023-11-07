«Динамо» не добило до тройки

В заключительном матче 14-го тура чемпионата России «Динамо» не смогло обыграть «Сочи», хотя вело в счете 3:1. Встреча завершилась вничью 3:3. Таким образом, динамовцы упустили возможность подняться на третье место и с 22 очками расположились на пятом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Несмотря на результативную игру в атаке и три забитых гола, «Динамо» (второй слева — Федор Смолов) не удалось победить «Сочи»

Фото: Пресс-служба ФК «Сочи» Несмотря на результативную игру в атаке и три забитых гола, «Динамо» (второй слева — Федор Смолов) не удалось победить «Сочи»

Фото: Пресс-служба ФК «Сочи»

На финише 14-го тура наибольший интерес представлял матч «Сочи» с «Динамо». Несмотря на то что одна команда занимала последнее место, а другая целилась в топ-тройку чемпионата, в их противостоянии изначально было далеко не все так однозначно, как могло показаться. Москвичи, безусловно, вышли на поле стадиона «Фишт» в ранге фаворитов. Однако черноморцы в последнее время стали подавать признаки жизни — разгромили «Урал», одолели в Кубке России горячий сейчас «Факел», пробившись в четвертьфинал «Пути регионов». Да и в предыдущем туре первенства они должны были брать очки у «Пари Нижнего Новгорода», но не реализовали два пенальти.

А кроме того, «Сочи» традиционно неудобный соперник для «Динамо», ведь ранее в восьми официальных матчах со столичным клубом он одержал пять побед при одной ничьей и двух поражениях. Причем бело-голубые не выигрывали с сентября 2021 года.

Вдобавок ко всему у динамовцев возникли кадровые проблемы в центре обороны, и в пару к Роберто Фернандесу их наставнику Марцелу Личке пришлось ставить крайнего защитника Сергея Паршивлюка. При этом у сочинцев впереди барражировал достаточно фактурный Лука Джорджевич, который имел преимущество в росте над Паршивлюком. На первых минутах черногорский нападающий поучаствовал в двух опасных эпизодах у ворот гостей. Сначала он отдал хорошую передачу на Мартина Крамарича, но словенец лишь рассек ногой воздух, а затем сам не замкнул скидку от Вани Дркушича на стандарте.

Впрочем, в середине первого тайма Джорджевич все-таки воспользовался невнимательностью своих опекунов. Его удар вратарь Игорь Лещук еще сумел парировать, зато Никита Бурмистров добивал мяч уже в пустые ворота. Но и черноморцы были не безгрешны в обороне, причем они допустили ошибку сразу после забитого гола, когда тренеры требуют особенно сохранять концентрацию. Дмитрий Скопинцев слева ворвался в штрафную площадь и отпасовал чуть назад на Федора Смолова, а тот уступил право завершить комбинацию Луису Чавесу, которого вообще никто не держал.

«Сочи» стоически перенес эту оказию, и все тот же Джорджевич заработал пенальти в борьбе с Эли Дасой. Ему же доверили исполнить одиннадцатиметровый, однако у подопечных Александра Точилина просто какая-то беда с реализацией таких ударов. Джорджевич тоже дрогнул и не смог переиграть Лещука.

Между тем третий подряд промах с «точки», похоже, несколько деморализовал сочинцев. Они не дотянули даже до перерыва и в течение двух минут умудрились пропустить два гола, когда Константин Тюкавин очень легко разобрался один на один с Марсело Алвесом, а Ярослав Гладышев воспользовался пассивностью другого центрального защитника — Ивана Миладиновича. Сочинского голкипера Николая Заболотного в тех моментах оставалось лишь пожалеть.

Хозяева могли сократить разницу до минимума перед уходом в раздевалку. Бурмистров, кажется, все сделал для Крамарича — только забивай, но тот пробил столь же бесхитростно, как и Джорджевич с пенальти.

И все же «Сочи» вернулся в игру во втором тайме, показав, что у команды есть морально-волевые качества. Где-то, конечно, и динамовцы дали слабину, тем более что они по-прежнему систематически угрожали воротам Заболотного и, видимо, уже не сомневались в победе. Но Джорджевич выгрыз свой гол, ринувшись на добивание после того, как Лещук с трудом отразил удар Крамарича. А потом отличился Дркушич с подачи углового и спас черноморцев от поражения.

Хотя в оставшееся время они вполне могли вырвать все три очка. У Крамарича было два шикарных момента, но в первом случае Лещук ногой отбил сложный мяч, а во втором словенец попал со штрафного в крестовину. «Сочи» выдал настолько сумасшедший матч, что нервы не выдержали даже у обычно хладнокровного Точилина. Так что хозяева заканчивали уже без удаленного со скамейки главного тренера. Еще у них получил красную карточку Марсело Алвес, но на результат это никак не повлияло. В итоге ничья 3:3 не позволила сочинцам покинуть 16-е место, а динамовцам подняться на третье.

Александр Ильин