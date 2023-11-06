Половина Краснокамска осталась без воды из-за масштабной аварии

Из-за порыва канализации на ул. Шоссейная примерно половина домов Краснокамска остались без воды, сообщил в своих соцсетях глава городского округа Игорь Быкариз.

«Авария большая, службы работают, но в ходе ремонта возможно отключение воды по микрорайонам. Если есть возможность приготовить запас воды» - написал он.

По данным местного водоканала, еще в пятницу был обнаружен прорыв на трубе канализации. Сама труба бетонная, постройки 1950-х годов ХХ века. Местный водоканал предполагает дать воду либо сегодня вечером или завтра утром.