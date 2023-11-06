Житель Ижевска обвиняется в 33 мошенничествах через сайт объявлений

В Удмуртии в суд передано уголовное дело в отношении 26-летнего неработающего, ранее судимого жителя Ижевска, который обвиняется в серии мошенничеств с использованием сайта бесплатных объявлений. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, его подозревают в 33 преступлениях и ущербе в 267 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие считает, что с марта 2022 года по февраль 2023 года обвиняемый размещал объявления о продаже вещей по низким ценам на сайте бесплатных объявлений. Заинтересовавшихся покупателей он просил перевести ему на карту полную стоимость товара, но сам обязательства не выполнял и блокировал аккаунты.

Мужчину задержали сотрудники полиции. В случае признания судом его вины ему грозит до 5 лет лишения свободы.