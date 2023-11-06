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Коммерсантъ FM
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Министр юстиции Франции предстанет перед Судом Республики

Министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти предстанет перед Судом Республики в связи с выдвинутыми против него обвинениями в превышении служебных полномочий и использовании своего поста в личных целях. Об этом сообщают ведущие французские и международные средства массовой информации, в том числе парижская Le Monde. Господина Дюпона-Моретти обвиняют в том, что, став в 2020 году министром юстиции, он начал сводить личные счеты с судьями и прокурорами, с которыми сталкивался во время работы адвокатом.

Фото: Sarah Meyssonnier, Reuters

Фото: Sarah Meyssonnier, Reuters

Суд Республики, в состав которого входят 3 судьи и 12 депутатов парламента,— особый судебный орган, в сферу деятельности которого входит исключительно рассмотрение обвинений министров и бывших министров правительства страны в должностных преступлениях. Господин Дюпон-Моретти, напоминает Financial Times, первый действующий министр, который предстанет перед Судом Республики. В разное время перед этим судом представали экс-премьер-министр Франции Лоран Фабиус, бывший министр здравоохранения Эдмон Эрве и бывший министр внутренних дел Шарль Паскуа.

До вступления в должность министр был едва ли не самым популярным и самым известным адвокатом страны. В числе его подзащитных был Жером Кервьель, из-за аферы которого в 2008 году один из крупнейших французских банков Societe Generale потерял €5 млрд и едва не прекратил существование. Еще одним видным клиентом господина Дюпона-Моретти был основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж.

Министр также снялся в нескольких фильмах. В комедии «12 мелодий любви» Клода Лелуша он сыграл судью, а в «Славных ублюдках» Клер Дени — самого себя, адвоката Эрика Дюпона-Моретти.

Как сообщается, судебный процесс над министром продлится десять дней. Все это время он будет продолжать исполнять свои служебные обязанности.

Вячеслав Белаш

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