СМИ: мэрия Перми планирует построить колумбарий для погибших на СВО

Мэрия Перми планирует организовать на Северном кладбище колумбарий для погибших участников СВО, сообщает портал Properm.Ru со ссылкой на предпринимателей, ведущих бизнес у входа на погост.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Согласно их информации, администрация Перми отказалась продлять с ними договор аренды земли в связи с намерениями организовать при въезде на кладбище почетного квартала (захоронения бойцов, погибших в СВО на Украине) и строительство колумбария.

Сейчас на этом месте расположено 66 палаток и киосков по продаже ритуальной атрибутики. Несогласные с решением властей предприниматели уже обратились к губернатору Пермского края Дмитрию Махонину и уполномоченному по защите прав предпринимателей Павлу Новоселову, добавляет портал.

В пресс-службе мэрии Перми пока от комментариев «Ъ-Прикамье» воздержались.

Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что средства, которые выделил частный спонсор на строительство арт-объекта «Доисторическая ракушка будут использованы городскими властями на другой, более актуальный проект: возведение памятника героям СВО в сквере у Дома чекистов.