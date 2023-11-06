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В Юбилейном микрорайоне Краснодара ликвидировали стихийную свалку

Очередную стихийную свалку ликвидировали в Краснодаре. От мусора расчистили место строительства двухэтажного здания на улице Харьковской, 39 в Юбилейном микрорайоне, сообщили в пресс-службе администрации города.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

«С застройщиком провели работу, и он в течение дня освободил территорию от строительного мусора», – сказано в публикации мэрии в Telegram.

Работа по выявлению и ликвидации незаконных свалок продолжается. В частности, власти борются с «серыми мусорщиками».

Вячеслав Рыжков

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