В Юбилейном микрорайоне Краснодара ликвидировали стихийную свалку

Очередную стихийную свалку ликвидировали в Краснодаре. От мусора расчистили место строительства двухэтажного здания на улице Харьковской, 39 в Юбилейном микрорайоне, сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

«С застройщиком провели работу, и он в течение дня освободил территорию от строительного мусора», – сказано в публикации мэрии в Telegram.

Работа по выявлению и ликвидации незаконных свалок продолжается. В частности, власти борются с «серыми мусорщиками».

Вячеслав Рыжков

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