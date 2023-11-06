В Карабаше открыли новую транзитную дорогу

Сегодня утром в Карабаше состоялось открытие улицы Пархоменко, выходящей на автодорогу регионального значения Миасс — Карабаш — Кыштым, сообщают в пресс-службе миндортранса Челябинской области.

работа на объекте началась в прошлом году. Дорогу протяженностью 7,1 км разбили на несколько этапов - реконструкции, капитального ремонта и ремонта, информируют в министерстве.

Согласно проектно-сметной документации выполнено устройство нового земляного полотна. Уложено три слоя асфальтобетона, применяемого при повышенных нагрузках.

Куратором по строительству выступило ООО «Урал-сервис-груп». В компании отметили, что для объекта было завезено более 100 тыс. т скального грунта и свыше 50 тыс. т для устройства дорожной одежды. Установлено 12 водопропускных труб. Вдоль всей дороги поставили новое барьерное ограждение, проложено 1,5 км тротуаров, появились опоры освещения. параллельно с этим реконструировали железнодорожный переезд.