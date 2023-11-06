В Красноармейском районе при пожаре погиб подросток

Сегодня ночью в деревне Сафоново Красноармейского района произошел пожар в деревянном частном доме, который использовался как дача. Как сообщают в главном управлении МЧС России по Челябинской области, площадь горения составила 30 кв. м. В доме находился 17-летний сын хозяев. Пожарные оперативно уликвидировали возгорание, но спасти молодого человека не успели.

Сейчас специалисты испытатеьной пожарной лаборатории устанавливают причины пожара. Скорее всего он произошел из-за нарушения правил безопасности при использовании пожарного отопления, отмечают в МЧС.