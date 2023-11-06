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Коммерсантъ FM
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Вице-премьер Госсовета КНР и полпред ПФО проведут переговоры в Китае 8 ноября

Вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин и полпред президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров 8 ноября проведут четвертое заседание Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга—Янцзы». Встреча пройдет в городе Наньчан китайской провинции Цзянси, сообщил официальный представитель китайского МИДа Ван Вэньбинь в ходе брифинга.

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Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Фото: Mark Schiefelbein / AP

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Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Фото: Mark Schiefelbein / AP

«Совет по межрегиональному сотрудничеству в формате "Вогла—Янцзы" является одним из важных механизмов регионального сотрудничества между Китаем и Россией, ранее стороны успешно провели три заседания в Китае и России, что сыграло позитивную роль в координации и стимулировании сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной областях между соответствующими регионами двух стран»,— сказал Ван Вэньбинь (цитата по «РИА Новости»).

В марте 2013 года Россия и Китай договорились о необходимости дальнейшего укрепления и диверсификации связей между российскими и китайскими регионами. Так, был запущен механизм межрегионального сотрудничества «Волга—Янцзы», который объединил 14 регионов Приволжского федерального округа РФ и шесть регионов Верхнего и Среднего течения реки Янцзы КНР.

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