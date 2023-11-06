В Туймазах устанавливают участников уличной драки

В Башкирии полицейские устанавливают участников драки в Туймазах, произошедшей, по предварительным данным, в ночь с 4 на 5 ноября. Конфликт выявлен в ходе мониторинга соцсетей, где была опубликована запись с уличных камер, на которой зафиксирована драка между двумя группами молодых мужчин, сообщила пресс-служба МВД по Башкирии.

Полиция выясняет причастных к конфликту и их местонахождение, а также обстоятельства произошедшего. «Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством», отмечается в сообщении.

Как сообщает в «ВКонтакте» канал «Инцидент Башкортостан», в конфликте участвовала группа мигрантов из Азербайджана и местные жители.

Майя Иванова

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