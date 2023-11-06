Зимние каникулы в школах Воронежа начнутся 25 декабря

В Воронеже зимние школьные каникулы пройдут с 25 декабря по 8 января. В связи с тем, что Рождество выпадает на воскресенье, выходной за 7 января переносится на понедельник, а уроки возобновляются во вторник. Об этом сообщила пресс-служба мэрии облцентра.

Для первоклассников будут организованы дополнительные зимние каникулы — с 12 по 18 февраля. Они должны помочь им адаптироваться к новому режиму.

В горадминистрации добавили, что сроки носят рекомендательный характер. Итоговое решение принимает руководство школы в зависимости от учебного плана.

Алина Морозова

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