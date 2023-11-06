Гострудинспекция расследовала гибель рабочего от переезда дорожным катком

Гострудинспекция Башкирии завершила расследование несчастного случая при ремонте автомобильной дороги Бирск-Тастуба-Сатка в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

По данным ведомства, вечером 8 сентября на участке дороги в Караидельском районе водитель катка, двигаясь задним ходом, наехал на 61-летнего рабочего из Самарской области. Пострадавший скончался на месте.

Гострудинспекция установила, что водитель катка и погибший не числились в штате подрядчика — уфимского ООО «Танып», а заключили с компанией договоры возмездного оказания услуг. Аналогичные договоры «Танып» заключил с 66 рабочими, 51 из которых — граждане Армении. «Кроме того, вскрыты нарушения нормативных требований охраны труда в части непроведения обязательных медосмотров, обучения по охране труда, а также необеспечения работников средствами индивидуальной защиты,— отметили в ведомстве. — По результатам контрольно-надзорного мероприятия организация привлечена к административной ответственности в виде штрафов. В целях устранения выявленных нарушений трудового законодательства ООО «Танып» выдано предписание».

Гострудинспекция подготовила иск в суд с целью «квалификации несчастного случая как связанного с производством и оформления акта Н-1 (что позволит родственникам пострадавшего получить социальные гарантии)», добавили в ведомстве.

Олег Вахитов

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