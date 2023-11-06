Двух человек задержали по подозрению в распространении наркотиков в Краснодаре

Краснодарские полицейские задержали двух молодых людей по подозрению в распространении наркотиков. Закладчиками оказались 30-летняя женщина и 22-летний юноша, сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю

Молодых людей задержали на улице Симферопольской. У пары нашли больше 70 грамм мефедрона и предметы для его хранения и транспортировки.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Незаконный оборот наркотиков). Фигурантам грозит до 20 лет тюрьмы.

Вячеслав Рыжков

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