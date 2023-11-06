В Петербурге умер искусствовед Аркадий Ипполитов

В Петербурге скончался искусствовед и писатель Аркадий Ипполитов, ему было 65 лет, сообщила главный редактор газеты The Art Newspaper Милена Орлова в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Аркадий Ипполитов родился 26 марта 1958 года в Ленинграде. С 1978 года работал в Эрмитаже хранителем кабинета итальянской гравюры. Специализировался на итальянском искусстве, маньеризме, истории кино. Преподавал историю искусств в Европейском университете, был членом правления института Pro Arte и членом редколлегии журнала «Сеанс». Автор сотен научных и критических публикаций, в том числе публиковался в газете «Ъ». Был организатором и куратором выставок живописи в России и за рубежом. В их числе выставки Джексона Поллока, Михаила Врубеля, «Илья и Эмилия Кабаковы», проект «ROMA AETERNA. Шедевры Пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль, Караваджо» и др.

Был лауреатом Премии Андрея Белого 2012 года, которую вручили за книгу «Особенно Ломбардия: Образы Италии XXI». За книгу «Просто Рим. Образы Италии XXI» был награжден премией The Art Newspaper Russia 2019 года.

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