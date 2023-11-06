Суд взыскал в пользу матери одной из шести жертв ДТП в Башкирии 700 тысяч рублей

Жительница Благоварского района получит 700 тыс. руб. компенсации за смерть дочери в аварии на трассе М-5, определил Верховный суд Башкирии. Сумма будет взыскана солидарно с владельцев обоих транспортных средств, участвовавших в ДТП.

Авария произошла на трассе М-5 в июле 2022 года. Пассажирский микроавтобус Ford Transit, выполнявший рейс Языково-Уфа, врезался в «КамАЗ» дорожной службы, принадлежащий Евгению Кутасову. Грузовой автомобиль, двигавшийся в крайней правой полосе в попутном направлении на низкой скорости «прикрывал» рабочих, наносивших дорожную разметку. Шесть пассажиров микроавтобуса погибли.

Ford Transit, как было установлено судом, двигался со скоростью 80 км/ч при ограничении в 70 км/ч. В рассчитанном на 19 мест микроавтобусе находились 24 пассажира.

Виновником ДТП был признан водитель микроавтобуса Азат Сафаргалиев. Благоварский районный суд приговорил его к 4,5 года колонии-поселения, впоследствии наказание было смягчено — до трех лет.

Мать одной из погибших Марина Валиуллина просила взыскать с владельцев транспортных средств-участников ДТП 1,5 млн руб. компенсации морального вреда. Благоварский районный суд уменьшил сумму до 700 тыс. руб., отметив, что сумма должна быть взыскана с владельца микроавтобуса.

В «Уфа-лайн» не согласились с принятым решением и направили апелляционную жалобу в Верховный суд Башкирии. В компании просили уменьшить размер компенсации морального вреда, взыскав его солидарно с обоих участников ДТП.

Апелляционная инстанция не стала уменьшать сумму, однако определила, что она должна быть выплачена «Уфа-лайном» и господином Кутасовым солидарно, несмотря на то, что водитель «КамАЗа» не был виновником аварии. Ответственность за смерть пассажира возлагается в том числе и на собственника грузового автомобиля — как на владельца источника повышенной опасности, заключил суд.

Наталья Балыкова

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