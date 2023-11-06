Уголовное дело возбуждено после столкновения автобуса с пассажирами и грузовика

В Кемерове возбуждено уголовное дело после ДТП с участием автобуса. По данным полиции, в 06:15 местного времени на ул. Волгоградской автобус ПАЗ, перевозивший девять работников местного предприятия, столкнулся с грузовым автомобилем.

Предварительно установлено, что грузовик не предоставил преимущество в движении автобусу. В результате столкновения автобус опрокинулся. Пять пассажиров были доставлены в медучреждение с различными травмами. Одна из пассажирок скончалась. Водители обоих транспортных средств травм в ДТП не получили, сообщили в полиции.

Дело расследуется по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»), максимальное наказание – до пяти лет лишения свободы.

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Оксана Павлова