«Ижсталь» в Ижевске проиграла «Металлургу» по буллитам

Хоккейный клуб «Ижсталь» в домашнем матче уступил новокузнецкому «Металлургу». Счет открыли гости во втором периоде, когда ижевчане играли в меньшинстве. В третьем периоде команда из Удмуртии сравняла счет. В овертайме решить судьбу матча не удалось, поэтому прошла серия буллитов, в которой успешнее был «Металлург». Итог игры 1:2Б в пользу гостей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь» Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь»

«Игра на высоких скоростях с одним из лидеров ВХЛ. Сегодня молодым ребятам дали возможность себя проявить. Молодцы, сыграли по заданию, дерзко. Гол-другой не помешал бы, конечно. Но игра понравилась. Благодарю парней за работу»,— прокомментировал итоги матча главный тренер ХК «Ижсталь» Константин Маслюков.

11 ноября «Ижсталь» открывает серию игр на выезде матчем против команды «Рязань-ВДВ».