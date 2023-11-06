В Уфе экс-инспектору ФССП предъявили обвинение в мошенничестве

Следственный отдел по Орджоникидзевскому району СУ СК РФ по Башкирии предъявил обвинение 35-летнему бывшему инспектору отдела организации исполнительного розыска, реализации имущества должников республиканского управления ФССП Алине Машариповой в мошенничестве в крупном размере, совершенное лицом с использованием служебного положения (ч.3 ст. 159 УК РФ), сообщили «Ъ-Уфа» ее юристы Виталий Буркин и Артур Галлямов. По их словам, госпоже Машариповой инкриминируются восемь эпизодов.

По версии следствия, обвиняемая в июне 2020 года вступила в сговор с неустановленным лицом из ООО «Альтаир» — организацией, которая хранила арестованное имущество для УФССП, и обеспечила заключение договоров хранения имущества по завышенным тарифам, чтобы должники отказались от уплаты услуг за хранение арестованного имущества.

Обвиняемая узнала, что межрайонным отделом судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств возбуждено исполнительное производство в отношении ООО «Управление механизации». В рамках исполнительного производства приставы арестовали и поместили на хранение в «Альтаир» КамАЗ. Стоимость его хранения составляла 200 руб. в сутки, а свыше 100 дней — 7 руб. в сутки.

Как полагает следствие, Алина Машарипова, используя служебное положение, связалась с судебным приставом и сообщила ему неверную информацию о том, что за хранение арестованного транспорта необходимо якобы платить 200 руб. в сутки за все время его нахождения на хранении в «Альтаир». Арестованный КамАЗ не удалось продать на торгах, а налоговая инспекция, как взыскатель, отказалась забирать его в счет долга перед ней. «Альтаир» в декабре 2022 года выставил УФССП счет за услуги хранения на 131 тыс. руб. — за два года по 200 руб. в сутки. В итоге УФССП передало нереализованную машину в «Альтаир» в счет погашения долга по его хранению.

Следствие посчитало, что из-за действий обвиняемой сумма долга перед «Альтаир» за услуги хранения была завышена на 111 тыс. руб., а ООО «Управление механизации» — должник по исполнительному производству — лишилось принадлежащего ему транспорта стоимостью 787,5 тыс. руб.

«Остальные семь эпизодов аналогичны описанному»,— сообщили «Ъ-Уфа» юристы обвиняемой, добавив, что обвинение «полностью несостоятельно».

По словам юристов, подзащитная действовала в рамках заключенного госконтракта, к которому было заключено допсоглашение с установлением цены за хранение 200 руб. в сутки за все время хранения. «Также не может быть и речи о причинении ущерба ООО «Управление механизации», поскольку ООО «Альтаир», забрав КАМАЗ в счет долга за его хранение, перечислил разницу в его стоимости 655 тыс. рублей в УФССП, соответственно они были направлены в счет погашения задолженности перед взыскателем»,— отметили юристы.

Меру пресечения обвиняемой изберут в 7 ноября в Орджоникидзевском райсуде Уфы.

Венера Хисамова

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