Спикер Госдумы Вячеслав Володин приехал в Саратовскую область

Председатель нижней палаты российского Парламента Вячеслав Володин посетил 6 ноября избирательный округ — Саратовскую область, рассказали в Telegram-канале «Володин Саратов».

Позднее обещают сообщить подробности визита. Как правило, политик посещает несколько объектов в Саратове и области, встречается с местными жителями для обсуждения проблем.

Саратовцы уже начали присылать в комментариях пожелания к маршруту депутата. Преимущественно господина Володина просят проинспектировать дома, оставшиеся на праздники без какого-либо водоснабжения.

Дарья Васенина

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