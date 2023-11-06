Бывший гендиректор регоператора ТКО лишился приставки «и. о.» в Минэке РФ

Бывший руководитель регионального оператора по обращению с ТКО в Пермском крае — «Теплоэнерго» Алик Башаев, временно исполнявший обязанности директора департамента цифровой трансформации Министерства экономического развития РФ, избавился от приставки «и. о.». Как указано на сайте ведомства, назначение состоялось 4 октября.

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Алик Башаев руководил ПКГУП «Теплоэнерго» с октября 2018-го по февраль 2020 года. После назначения экс-губернатора Пермского края Максима Решетникова главой Минэкономразвития РФ в 2020 году господин Башаев покинул регион и начал работать в федеральном министерстве. В мае 2023 года Алик Башаев был назначен временно исполняющим обязанности директора департамента цифровой трансформации Минэкономразвития РФ.