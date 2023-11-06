В Ижевске водитель авто наехал на опору светофора, уходя от погони полицейских

В Ижевске молодой человек на автомобиле, пытаясь скрыться от полицейских, врезался в столб. Как сообщает ГИБДД Удмуртии, подозрительный автомобиль ВАЗ-2110 с выключенными фарами инспекторы ДПС заметили 5 ноября около 6:20 на перекрестке улицы Пушкинской и переулка Широкого. На требования инспекторов остановиться он не отреагировал и, увеличив скорость и виляя, поехал дальше, при этом не обращал внимание на запрещающий сигнал светофора.

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На перекрестке улиц Удмуртская – 10 лет Октября водитель, не справившись с управлением, наехал на опору светофора. Полицейские задержали нарушителя. Оказалось, что за рулем был 19-летний молодой человек, не имеющий водительских прав, с признаками опьянения. От медосвидетельствования он отказался.

В результате ДТП водитель не пострадал, но травмы получили его пассажиры: два молодых человека 20 и 29 лет.

На водителя полицейские составили семь административных материалов, в том числе за отсутствие полиса ОСАГО. Проводится расследование, обстоятельства устанавливаются.