Северное сияние могли наблюдать минувшей ночью жители городов Сибири

Жители городов Сибири выкладывают в соцсетях фотографии северного сияния, которое можно было наблюдать минувшей ночью. Причиной явления стали вспышки на Солнце. Степень возмущенности магнитного поля Земли достигла показателя G3 (максимальный — G5). По данным Института прикладной геофизики, магнитная буря зарегистрирована во второй половине суток 5 ноября.

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«Геомагнитное поле возможно неустойчивое, 6 ноября - слабо возмущенное. Ожидается ухудшение условий КВ-радиосвязи в отдельные часы суток»,– говорится в сообщении.

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Анна Егорова, автор фото: Александр Неклюдов