Два ребенка и женщина пострадали в ДТП с автобусом в Крыму

В Крыму Volkswagen Passat столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz. Автобус, в котором находились 15 пассажиров, в результате ДТП опрокинулся. Пострадали два ребенка 2018 и 2011 годов рождения и женщина 1987 года рождения.

Авария произошла примерно в 22:00 5 ноября. По предварительной информации УМВД по Крыму, легковушка при движении из Первомайского по второстепенной дороге не уступила дорогу микроавтобусу, который ехал по главной дороге. Mercedes-Benz ехал из Симферополя в Армянск.

После столкновения водитель микроавтобуса не справился с управлением и «допустил опрокидывание транспортного средства на бок». Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

Леонид Уварчев