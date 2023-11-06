374 израильских военных погибли с начала войны с «Хамасом»

Число погибших на войне с «Хамасом» израильских солдат возросло до 347, сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари. Число похищенных израильтян возросло до 240, передает The Jerusalem Post.

Война Израиля и «Хамаса» длится с 7 октября. Она началась с атаки палестинского движения, жертвами которой стали 1,4 тыс. израильтян, были ранены 5,4 тыс. человек. Израиль проводит ответную военную операцию. Погибли уже около 9,5 тыс. палестинцев. Большинство из них — это женщины и дети. 24,2 тыс. человек ранены. Повреждено больше 6 тыс. домов, 1,5 млн жителей сектора Газа вынуждены были покинуть дома.

О рисках расширения конфликта — в материале «Ъ» «США и "Хезболла" обменялись угрозами».

Леонид Уварчев