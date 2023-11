Совесть вместо приказов

В Нью-Йорке прошла тридцать восьмая церемония введения в Зал славы рок-н-ролла. Музей «Зал славы рок-н-ролла» находится в Кливленде, но ежегодное шоу устраивают в столицах шоу-бизнеса. В прошлом году оно прошло в Лос-Анджелесе, а теперь — в бруклинском Barclays Center. Героями вечера стали Берни Топин, Rage Against The Machine, Кейт Буш, Линк Рэй, Шерил Кроу, Мисси Эллиот, Джордж Майкл, Вилли Нельсон, The Spinners, Кул Херк, Чака Хан, Эл Купер и Дон Корнелиус. Рассказывает Игорь Гаврилов.

На фоне выхода нового альбома The Rolling Stones и новой песни The Beatles любое событие в области рока кажется незначительным. Но если уж говорить о возвращении титанов, то нельзя оставить без внимания выступление на церемонии введения в Зал славы рок-н-ролла гитариста Led Zeppelin Джимми Пейджа, первое за восемь лет. Пейджа пригласили в Нью-Йорк, чтобы он почтил память гитариста Линка Рэя, считающегося изобретателем пауэр-аккорда и отцом гаражного рока. На экранах Barclays Center показали видеоролик, в котором Джимми Пейдж рассказывает о выдающейся роли Линка Рэя в истории музыки, а затем Пейдж предстал перед зрителями во плоти, чтобы сыграть классическую композицию Рэя «Rumble».

В руках Джимми Пейджа была массивная двухгрифовая гитара Gibson, знакомая фанатам Led Zeppelin по множеству видео. Не сказать, чтобы для исполнения «Rumble» этот сложный инструмент был так уж необходим. Это был, скорее, символический жест, адресованный фанатам. В Barclays Center Пейдж продемонстрировал отличную форму: этот выход был своего рода дополнением к сенсационному, первому за 16 лет исполнению Робертом Плантом песни Led Zeppelin «Stairway To Heaven», которое случилось в октябре на благотворительном концерте The Concert Platform в Лондоне.

Теперь мы знаем, что и вокалист, и гитарист Led Zeppelin в строю, и у фанатов есть повод опять обсуждать их возможное воссоединение.

Линка Рэя не было на церемонии введения в Зал славы рок-н-ролла — он ушел из жизни в 2005 году. Не пришла и английская певица Кейт Буш, хотя она-то как раз здравствует. Речь в ее честь произнесла Энни Кларк, выступающая под сценическим именем St. Vincent. «Как кто-то может быть настолько гениальным, чистым и абсолютно свободным? Вокально, музыкально, физически? — вопрошала Энни Кларк. — Я благоговею перед Кейт Буш!» St. Vincent исполнила песню «Running Up That Hill», которая вышла в 1985 году, в 2022-м после появления в сериале «Очень странные дела» возглавила мировые чарты, а к лету 2023-го набрала 1 млрд прослушиваний в интернете.

В своем письме, адресованном организаторам церемонии и зрителям, Кейт Буш не разъяснила причин отказа от посещения праздника, но написала несколько теплых слов об Элтоне Джоне, слушая которого, она училась играть на фортепиано и сочинять песни, и о его соавторе Берни Топине, который также в этот вечер был введен в Зал славы рок-н-ролла. Его ввел лично Элтон Джон. В своей речи он упомянул об их новом совместном альбоме, который, как посулил музыкант, «удивит вас до глубины души».

Топин среди прочего сказал, что для него большая честь стоять в этот вечер на сцене с «группой таких глубоко артикулированных женщин и выдающимся образом артикулированных чернокожих артистов».

Реплика была связана с недавним скандалом, в который попал основатель журнала Rolling Stone Ян Веннер. В одном из интервью, приуроченных к выходу книги «Мастера», в которой собраны беседы с выдающимися музыкантами, Веннера спросили, почему среди его собеседников нет женщин. Журналист ответил, что «никто из них не артикулирует свои мысли достаточно убедительно на одном интеллектуальном уровне с мужчинами». Он также добавил: «Может быть, мне следовало включить в книгу одного чернокожего артиста и одну женщину-музыканта, просто чтобы предотвратить такого рода критику». После этого интервью Яна Веннера вывели из совета директоров Зала славы рок-н-ролла. Реплика Берни Топина ясно дала понять, что в его представлении женщины и темнокожие артисты всё артикулируют как надо.

Элтон Джон исполнил на вечеринке их с Топином хит «Tiny Dancer», причем только под рояль, а не в совместной с Бритни Спирс танцевальной аранжировке, которая в последний год стала супершлягером на радиостанциях.

Берни Топину 73 года, Элтону Джону — 76, Джимми Пейджу — 79, но среди участников церемонии был человек еще старше.

В Зал славы ввели 90-летнего классика кантри Вилли Нельсона.

Свою первую песню он написал в 1940 году, а в 1961-м Патси Кляйн исполнила его первый хит «Crazy», он записал в общей сложности 72 альбома, и все это, что называется, не вынимая изо рта самокрутки, причем отнюдь не с табаком. В честь Нельсона пели Дэйв Мэттьюс, Крис Стэплтон и Шерил Кроу, которую в этот вечер также чествовали в Бруклине в ряду других новобранцев Зала славы.

Вечер в Barclays Center имел особую важность для истории хип-хопа. Мисси Эллиот стала первой женщиной-рэпером, удостоенной введения в Зал славы, а диджея Кула Херка чествовали как устроителя первой хип-хоп-вечеринки, которая состоялась 50 лет назад.

Среди ярких моментов шоу был также неожиданный дуэт Чаки Хан и SIA, появление Оливии Родриго во время чествования Шерил Кроу, трибьют Джорджу Майклу, которому предшествовал спич его коллеги по группе Wham! Эндрю Риджли, коллективное исполнение песни The Band «The Weight» в память о Робби Робертсоне и речь Тома Морелло, которому в этот вечер пришлось отдуваться за всю группу Rage Against The Machine. RATM — самая политизированная из рок- и рэп-формаций последних десятилетий, и при этом внутри группы есть противоречия, которые не разрешаются годами. «Может ли музыка изменить мир? — говорил Том Морелло. — Да в этом и есть вся наша чертова цель — изменить мир!» Он закончил свою речь призывом менять мир к лучшему любым доступным способом: «Можно быть активистом, можно создать рок-группу, а можно просто следовать своей совести вместо приказов».