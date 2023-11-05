В Ярославле нашли подростков, избивших двух мужчин

В Ярославле полиция нашла подростков, которые причастны к избиению двух мужчин в Заволжском районе, сообщили в УМВД по Ярославской области. По факту нападения возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: группа «Вконтакте«, «Ярославль LIVE» Фото: группа «Вконтакте«, «Ярославль LIVE»

В пресс-службе областной прокуратуры рассказали, что 4 ноября группа молодых людей избила двух прохожих, снимая это на видео. Сначала уголовное дело возбудила полиция, потом прокурор Заволжского района Ярославля изъял дело из производства и передал его для дальнейшего расследования ярославскому СК. Полиция нашла четырех подростков, причастных к нападению.

«В результате проведения оперативных мероприятий сотрудниками ОМВД России по Заволжскому городскому району установлены местные жители 13-16 лет, причастные к инциденту на проспекте Машиностроителей г. Ярославля. Подростки будут переданы следственным органам»,— сообщили в УМВД.

Алла Чижова