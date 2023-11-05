«Краснодар» не поменялся с «Зенитом»

Смена лидера, случившаяся по ходу 14-го тура чемпионата России по футболу, носила краткосрочный характер. Обыграв «Крылья Советов» — 2:1, «Краснодар» вновь опередил «Зенит» на два очка. А поражением самарцев воспользовался ЦСКА, который, взяв верх над «Пари Нижним Новгородом» — 3:2, отодвинул их с третьего места. Тем временем дерби «Локомотива» и «Спартака» не выявило победителя — 1:1.

Перед центральным матчем 14-го тура между «Краснодаром» и «Крыльями Советов» в чемпионате России произошло важное изменение, и на первое место вышел «Зенит», который в субботу победил «Балтику» (2:0) и набрал 29 очков. Долго лидировавшие кубанцы стали вторыми с 28 баллами и теперь сами оказались в роли догоняющих. Между тем встреча с замыкавшим тройку самарским клубом отнюдь не гарантировала им благоприятный исход.

Правда, «Крылья» в последнее время все-таки явно сбавили, потеряв восемь очков в трех турах. Вот и в Краснодаре они как-то слишком быстро дали фору сопернику, когда таранный форвард хозяев Джон Кордоба легко миновал центрального защитника Романа Евгеньева и, несмотря на то, что голкипер Богдан Овсянников отразил его удар, не выключился из борьбы, добив мяч в пустые ворота. И хотя гости предпринимали попытки отыграться, первый тайм так и закончился 1:0 в пользу «Краснодара».

«Крыльям» опять не хватало былого куража, который куда-то улетучился после того, как они раскатали на своем поле «Спартак» (4:0).

А команда Владимира Ивича действовала в присущем ей прагматичном стиле, строго по результату, но не закрываясь и стремясь увеличить его. Атаковала она куда острее, и логично, что забила второй гол. И если сначала Олакунле Олусегун попал в штангу, то потом, когда Жуан Баши сделал идеальную подачу в штрафную площадь, головой переправил мяч в сетку.

Самарцы все же создали интригу в концовке благодаря голу Владимира Писарского с паса Николая Рассказова. Однако не сказать, что кубанцы занервничали. Они подсушили игру и достаточно уверенно довели ее до победы — 2:1. Таким образом, «Краснодар» вернул себе лидерство и восстановил двухочковый отрыв от «Зенита». Но кто из них завершит первый круг чемпионата в статусе лидера, определит уже их личное противостояние в следующем туре, которое будет, по сути, на вес золота.

Матч ЦСКА с «Нижним Новгородом» тоже нельзя было назвать рядовым, так как оба клуба претендовали на место в тройке. Учитывая, что армейцам противостояла вторая на тот момент команда премьер-лиги по надежности обороны, их априори ожидало тяжелое испытание. У них действительно возникли проблемы со взломом организованной защиты, а нижегородцы еще и в атаке себя проявили. Именно они открыли счет усилиями Дмитрия Стоцкого, который прибежал на фланговый навес в штрафную и пробил головой без шансов для вратаря Игоря Акинфеева. Хотя показалось, что чуть ранее Николай Калинский упустил мяч за пределы поля, но даже VAR не зафиксировал аут в том эпизоде. Так что бурный протест со стороны хозяев ни к чему не привел.

Зато сразу после этого ЦСКА нашел подход к воротам Артура Нигматуллина. Иван Обляков подал в направлении дальней штанги, где маячил Федор Чалов, который пытался подставить ногу. Гол вроде бы записали на нападающего, однако позже его официально переоформили на Облякова. Впрочем, вскоре армейцы пропустили с углового. Никита Каккоев и Александр Трошечкин выиграли свои единоборства, а Виктор Александров уже просто внес мяч за ленточку. И так «Нижний» забрал первый тайм, забравшись на третье место в режиме онлайн.

Но после перерыва гости поплатились за чрезмерное, пусть и естественное желание сыграть на удержание счета. Буквально за две минуты красно-синие развернули ход матча. Аббосбек Файзуллаев дважды подряд ворвался в чужую штрафную и отдал две голевые передачи. Причем в первом случае прострел узбекского легионера ЦСКА замкнул его соотечественник из «Нижнего» Иброгимхалил Юлдошев, а следом отличился Виктор Давила. Файзуллаев мог еще и сам отметиться голом, да Нигматуллин справился с его хитрым ударом. Армейцы одержали волевую победу 3:2, и сейчас они с 24 очками занимают третью строчку в турнирной таблице.

Дерби «Локомотив»—«Спартак» в принципе трудно было обойти вниманием. У красно-белых оправился от травмы Квинси Промес, но отсутствовали центральные защитники Срджан Бабич, получивший в прошлом туре красную карточку, и Георгий Джикия, который выбыл из строя по состоянию здоровья. Кроме того, на скамейке запасных остался Александр Соболев, и главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль снова прибег к тактической схеме без номинальных форвардов.

У «Локомотива» роль наконечника по традиции исполнял Артем Дзюба, но в дебюте, такое впечатление, и хозяева «РЖД Арены» играли без нападающего. Гости с подвижным Промесом на острие выглядели мобильнее и чаще появлялись у чужой штрафной. Тем не менее матч проходил практически без ярких моментов и даже намека на гол.

Почти за 40 минут команды нанесли лишь один удар в створ, а железнодорожники вообще не били по воротам.

Но «Спартак» все же не может без приключений. Центральный защитник Алексис Дуарте потерял мяч в середине поля и спровоцировал опасную контратаку, которую только ценой фола на Антоне Миранчуке остановил Даниил Хлусевич. Нарушение произошло на входе в штрафную, поэтому пенальти красно-белым избежать удалось, а вот очередной красной карточки — нет. Этот стандарт красно-зеленые не реализовали, как и следующий, когда капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов наконец-то проверил голкипера Александра Максименко, однако заработали на второй тайм такой существенный бонус, как численное большинство.

Другое дело, что «Спартак» совсем не собирался цепляться за нулевую ничью и неожиданно предложил в меньшинстве активный футбол. Гости разыграли красивую комбинацию с участием Данила Пруцева, Промеса и Антона Зиньковского, который и вывел их вперед. Правда, вели они недолго и все-таки проморгали Дзюбу. Максим Глушенков передал ему мяч, когда тот находился в положении, из которого столь опытный мастер обычно не промахивается. Красно-белые все равно продолжали надеяться на победу и были нацелены на атаку, а в ответ натыкались на болезненные уколы «Локомотива». В частности, Дмитрий Рыбчинский каким-то чудом жахнул мимо ворот, когда подобрал отскок от Максименко после удара Сергея Пиняева. Но и Промес промазал в голевой ситуации, когда умчался фактически один на один с вратарем Ильей Лантратовым.

В итоге дерби завершилось вничью — 1:1. «Спартак» и «Локомотив» поравнялись с «Динамо», у которого пока также 21 очко. При этом бело-голубым в 14-м туре еще предстоит встретиться на выезде с «Сочи».

Александр Ильин