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Коммерсантъ FM
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обновлено 20:26

Четыре человека пострадали в результате стрельбы в ресторане в центре Москвы

Около ресторана на Шлюзовой набережной Москвы мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета, в результате чего ранения получили четыре человека, они госпитализированы. Предполагаемый стрелок, мужчина 37 лет, задержан, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Telegram-канал Shot утверждает, что огонь был открыт около ресторана Paulaner Brauhaus Moscow Paveletsky на Шлюзовой набережной.

Агентство«Москва» утверждает, что поводом для стрельбы стала ссора на бытовой почве.

Эрдни Кагалтынов

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