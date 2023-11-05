«Молот» уверенно обыграл «Динамо-Алтай»

Во втором матче домашней серии игр пермский ХК «Молот», в рамках регулярного чемпионата ВХЛ, уверенно обыграл ХК «Динамо-Алтай» из Барнаула. Итоговый счет встречи 6-2 в пользу хозяев площадки. Голы в составе победителей забили Роман Ивашов, Владимир Пешехонов, Егор Манин, Иван Ларичев и дважды Денис Дюрягин.

Таким образом пермский хоккейный клуб одержал одиннадцатую победу подряд в чемпионате. Подопечные Павла Зубова занимают четвертое место в турнирной таблице, но все команды, что находятся выше, провели на две-три игры больше пермяков.