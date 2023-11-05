В Краснодаре из-за возгорания контактной сети остановились троллейбусы и трамваи

В краснодарских пабликах опубликовали видео загоревшейся контактной сети троллейбуса на пересечении улиц Северная и Коммунаров. Пост разместили очевидцы вечером 5 ноября.

По данным Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления, в результате отключения контактной сети стоит движение трамваев №1,2,5,8,15 и троллейбусов № 12,13,14 в оба направления.

Сколько потребуется времени на устранение технической неисправности, не сообщается.

Наталья Решетняк

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram