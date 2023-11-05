«Крылья Советов» проирали «Краснодару» в матче РПЛ

В воскресенье, 5 ноября, в матче 14-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) футболисты самарских «Крыльев Советов» на выезде сыграли с «Краснодаром». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

В составе краснодарской команды отличились Джон Кордоба и Олакунле Олусегун. У гостей мяч забил Владимир Писарский.

«Краснодар» набрал 31 очко и после победы над самарской команды возглавил турнирную таблицу РПЛ. «Крылья Советов» с 22 баллами занимают промежуточное третье место.

Андрей Сазонов