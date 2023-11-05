В «Сочинском Марафоне» приняли участие 5 тысяч человек из разных стран

В одном их самых массовых на юге России забегов – «Соичнском Марафоне» - приняли участие 5 тыс. человек, сообщает мэрия курорта. Среди участников соревнования – жители США, Германии, Италии, Австралии, Индии, Китая, Кореи и еще 10 стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

«”Сочи Марафон” принимаем уже в пятый раз. В 2023 году на старт марафона вышли 800 сочинцев», – рассказал директор департамента физической культуры и спорта администрации Сочи Анатолий Мирошников.

Завтра, 6 ноября, в Сочи пройдет «Бокс-забег». Дистанция проложена по центральным улицам курорта (от улицы Несебрской до Москвина и обратно).

Во время забега по указанному маршруту ограничат автодивжение.

Наталья Решетняк

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